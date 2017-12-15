Stairs, Android platformunda zorluk düzeyi gittikçe yükselen, çıldırtıcı derecede zor oynanış sunan top oyunu. Oyunda puan toplamak için tek yapmanız gereken; topu zıplatmak. Dikenlerle dolu hareketli platformda sürekli zıplayan topu ne kadar süre kontrolünüz altında tutabilirsiniz? Refleksleri ve sabrı ölçen mükemmel bir oyun karşımızda.

Boş zamanlarda, toplu taşımada, bekleme esnasında telefonda açıp oynanabilecek türde, kısa sürekli oynayışta dahi zevk veren bir top zıplatma oyunu Stairs. Telefonunuzda ücretsiz indirip oynayabileceğiniz oyunda basamaklı bir platformda topu ilerletmeye çalışıyorsunuz. Basamakları rahatça çıkamamanız için rastgele dikenler yerleştirilmiş. Bulduğunuz boşluklara çarptırarak yol alıyorsunuz. Beyazla belirtilmiş yerlere dokunursanız ekstra puan alıyorsunuz. Puan aldıkça dikenler, platform hareketlenmeye başlıyor.