Stairway to Heaven oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Herkes bir gün cennete ulaşmak ister. Fakat cennete mi gideceğiz yoksa... Cennete ulaşmak kolay değildir bunun için doğru kararlar ve davranışlarda bulunmamız gerekir.

Bebeklikten başlayarak sana sorulan sorulara cevap veriyorsun. Korkma bu sorular çok da zor değiller. Normal hayatta karşılaştığımız durumlara verdiğimiz tepkilerden ibaret. Arada bulmaca tarzında sorular da karşınıza çıkabilir.

Bu merdivenler senin hayatını temsil ediyor. Sen her merdiveni çıktığında biraz da büyüyüp olgunlaşıyorsun. Ama dikkat etmen bir nokta var. Oyundaki bazı tuzaklar seni olduğun noktadan daha geri yerlere düşürebilir. Yılmadan ve pes etmeden devam etmek senin elinde.

Renkli grafikleri ve farklı tasarımı ile oyuncuların beğenisini kazanan sıradışı bir oyun. Gerçek hayatın bir yanılsaması gibi olan oyunda seni değişik maceralar bekliyor. Sen de bu maceralara ortak olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.