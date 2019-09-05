Salgının ortaya çıkışının ardından altı ay geçmiştir. Korku, yalnızlık ve zorluklarla dolu altı ay. Çoğu hayatta kalamamış. Ancak sen bunu başardın. State of Survival oyununa hoş geldin.

Enfeksiyon bütün ülke geneline yayılmış, medeniyeti de beraberinde götürerek her şeyi yok etmiştir. Hayatta kalan bütün ordu ve hükümetler yok olmuştur. Bölge artık onlara karşı koyabilecek kadar cesur olan hayatta kalanlar ile birlikte Enfekte olanlara aittir.

Arkadaş edin ya da diğer hayatta kalanlarla birlikte savaş. Hayatta kalabilmek için ne gerekiyorsa yap. Kolay olmayacak. Enfekte olanlar her yerde. Kaynaklaryetersiz lakin, cesetler arasından kurtarabildiğin kadarını kurtarmalısın.

Dışarıda yeni bir dünya var. Tehlikeli, ancak fırsatlarla dolu. Muazzam bir güç onu elde etmek isteyecek kadar cesur olanları bekliyor. Dikkatli olmayı sakın unutma. İnsanların artık dost canlısı olmadığını belirtmekte yarar var.