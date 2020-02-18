StayFree, akıllı telefon bağımlılığından kurtulmaya yardımcı Android uygulamalardan biri. Google’ın Digital Wellbeing (Dijital Denge) uygulamasından farklı olarak her Android telefona indirilip yüklenebiliyor, istatistikleri sorunsuzca tutabiliyor. Android telefonunuzu ne kadar sıklıkla kullandığınızı gösteren uygulama bağımlılık sorununu ciddi oranda azaltıyor.

StayFree Android uygulaması ile akıllı telefonunuzda ve favori uygulamalarınızda ne kadar vakit harcadığınızı görebiliyorsunuz. Uygulamalar için kullanım sınırı belirleyebiliyorsunuz ve kullanım süresini aştığınızda uyarılıyorsunuz. Ayrıca kullanım geçmişinizin ayrıntılarını ve istatistikleri görebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay bir arayüze sahip. Uygulama ücretsiz ancak reklamsız kullanmak ister ve blok modu (aşırı kullanılan uygulamaları geçici olarak engelleme), kilitleme modu (ayarları değiştirmek için şifre gerektirmesi), widget (en çok kullanılan uygulama ve toplam kullanımı gösteriyor), pasta dilimi grafik (günlük ve aylık kullanım yüzdelerininiz grafiksel olarak gösteriliyor) gibi premium özellikleri kullanmak isterseniz satın alım yapmanız gerekiyor.

StayFree Android Uygulaması Özellikleri