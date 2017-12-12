Storyboard, Google’ın araştırma ekibi tarafından hazırlanmış video efekt uygulaması. Videolarınızı çizgi romana dönüştürme gibi bir düşünceniz varsa, bunu yapabileceğiniz en iyi uygulama.

Google’ın tüm Android telefonlarda kullanılabilir fotoğrafçılık uygulamalarından biri Storyboard. Telefonunuza ücretsiz indirip direkt kullanabileceğiniz uygulamayla videolarınızın - renkli, renksiz - çizgi roman sayfalarından oluşmasını sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken; videoyu içe aktarmak ve sonrasında düzeni seçmek (aşağı çekme hareketiyle). Videonun uzunluğuna ve telefonunuzun donanımına göre videonun işlenme süresi değişiyor ve işlenme bir kere olduğundan düzen (layout) değişiminde bir daha beklemiyorsunuz.

Videoyu çizgi romana dönüştürmek için kullanılabilecek en etkili uygulama olarak karşımıza çıkan Storyboard, beta etiketi taşımıyor ancak yapım aşamasında olduğu Google tarafından belirtilmiş. Uygulamayı deneyip geri bildirimde bulunarak gelişmesini sağlayabilirsiniz.