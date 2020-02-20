Stupid Test!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve şaşırtıcı sorularıyla dikkat çeken bir bulmaca oyunudur.

Birbirinden zorlu sorularla donatılmış olan oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda zekanızı da test edebiliyorsunuz. 800'den fazla soruya sahip olan oyunda eğlenceli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken akıl oyunlarıyla donatılmış olan sorulara cevaplar vermek. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Stupid Test! sizleri bekliyor.

Stupid Test! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.