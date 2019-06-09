Jam City Inc tarafından geliştirilen ve günümüzde iki farklı mobil platformda oynanan Sugar Smash: Book of Life mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Android ve İOS platformunda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Sugar Smash: Book of Life klasik bir şeker patlatma oyunudur. Aksiyondan ve gerilimden uzak olan yapımda oyuncular atnı türdeki nesneleri alt alta ve yan yana getirerek yok etmeye çalışacaklar. Oyuncular basit bir arayüzler ve rengarenk bir oynanış ile karşılaşacaklar.

Oyuncular yok etmek istedikleri aynı türdeki nesnelerin en az 3 tanesini yan yana yada alt alta getirmeye çalışacaklar. 3 ve daha fazla aynı türdeki nesneyi bir araya getirmeyi başaran oyuncular, daha fazla puan alabilecekler.

Oyun içerisinde birbirinden farklı onlarca bulmaca yer alacak. Bu bulmacalar kolaydan zora doğru ilerleyecek.