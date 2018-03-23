Super Battery uygulaması pil konusunda sıkıntı yaşadığınız Android cihazlarınızda pil ömrünü artıran özellikler sunuyor.

Akıllı telefonlarımızda en çok sorun yaşadığımız durumlardan biri de pilin çabuk bitmesi oluyor. Arka plan uygulamaları, depolama alanının dolması vb. nedenlerden ötürü yaşanan bu durumun önüne geçmek için pil tasarruf uygulamalarını kullanabilirsiniz. Super Battery uygulaması da bu konudaki problemlerinizi ortadan kaldıracağını düşündüğüm uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Telefonunuzda gereksiz yere pil tüketen arka plan uygulamalarını sonlandıran Super Battery uygulamasında, yüzde 25’e kadar performans artışı sağlayabiliyorsunuz.

Şarj esnasında gereksiz uygulamaları sonlandırarak şarj süresini hızlandıran Super Battery uygulamasında, aşırı ısınma sorununu da ortadan kaldırabiliyorsunuz. Gereksiz dosyaları temizleme özelliğini de sizlere sunan uygulamada, tek dokunuşla tüm tarama geçmişinizi temizleyebildiğiniz gibi bonus olarak hava durumu tahminlerine de ulaşabilirsiniz.

Uygulama özellikleri