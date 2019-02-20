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Supermarket Mania 3.8.901 (Android)
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  5. Supermarket Mania - Android İçin Strateji Oyunudur

Supermarket Mania

3.8.901
Android
Supermarket Mania
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Süpermarket işleteceğiz.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Supermarket Mania üç farklı mobil platformda oyunculara sunuldu.

G5 Entertainment imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan yapım ile müşterilerimize hizmet edeceğiz. Bir süper marketi işleteceğimiz oyunda oldukça kaliteli grafikler eşliğinde rengarenk bir içerik kalitesi ile karşılacağız. Birbirinden zorlu görevlerin karşımıza çıkacağı oyunda müşterileri memnun etmek hiç de kolay olmayacak.

Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyunda 12 farklı dil seçeneği oyunculara sunuluyor. Gerçekçi bir süper marketi andıran yapımda oyuncular müşterileri memnun bırakmaya ve alışverişlerini tamamlamalarına yardımcı olacaklar. Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan oyun, sadece Google Play’de 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Üç farklı mobil platformda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, ücretsiz olması ile de adından sıkça söz ettiriyor.

İyi oyunlar dileriz.

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