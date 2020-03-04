SuperVPN Free VPN Client, Android için ücretsiz VPN uygulaması. Android telefon kullanıcılarına özel sunulan VPN programı SuperVPN, tamamıyla ücretsiz ve kullanımı kolay.

Android platformunda 100 milyon indirmeyi geçen ücretsiz VPN uygulaması SuperVPN, yasaklı-engelli sitelere giriş yapmak, Türkiye Google Play mağazasında indirilmeye açılmayan oyunları indirip oynamak, Türkiye’de hizmet vermeyen platformları kullanabilmek için kullanabilecek harika bir program. Kayıt olmanız gerekmiyor, ayarlama gerektirmiyor, indirip hemen bağlanabiliyorsunuz. Hız limiti yok, bant genişliği limiti de yok. Tek dokunuşla VPN bağlantısını sağlıyorsunuz.

SuperVPN Android Özellikleri