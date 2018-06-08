Doktorların işi oldukça zordur. Bir günde onlarca hastaya bakarlar ve onları gerektiği zamanlarda ameliyat ederek iyileştirmeye çalışırlar. Surgeon Doctor 2018 oyununda doktorluk görevi size düşüyor. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Surgeon Doctor 2018 oyununda şehrin en iyi doktoru olarak görev yapıyorsunuz. İşinizde iyi olduğunuz için size muayene olmak isteyen ve bunun için sırada bekleyen yüzlerce hastanız var. Tüm hastalarınızla ilgilenmeli ve onları iyileştirmeye çalışmalısınız.

Surgeon Doctor 2018 oyununda hastanedeki ameliyatlara giren önemli doktorlardan birisiniz. Ameliyatta tüm yetki sizde ve hastanızı iyileştirmek istiyorsunuz. Bu yüzden hemşirelerle birlikte dikkatli bir şekilde çalışarak hastalarınızı memnun edin.

Surgeon Doctor 2018'in ses efektleri ve muhteşem grafikleri sayesinde oyunu oynarken kendinizi gerçekten ameliyat yapıyor gibi hissedeceksiniz. Gerçekçi ameliyat malzemeleri ile birlikte oyun geliştiriciler tarafından yaşama uygun hale getirilmeye çalışılmış.

Hadi hemen şimdi Surgeon Doctor 2018 oyununu indirin ve hastalarınızı tedavi etmeye çalışın. Sizin şehrin en iyi doktoru olduğunuzu biliyoruz, fakat neden ülkenin en iyi doktoru olmayasınız ki? Surgeon Doctor 2018 oyununda başarılı ameliyatlar yapın ve şehrin en iyi doktoru unvanını almaya çalışın!