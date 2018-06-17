Strateji oyunlarını seviyorsanız Survival Tactics tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Survival Tactics oyununda aksiyona doyacaksınız.

Survival Tactics oyununda ilk olarak kendi şehrinizi kurmalı ve ordunuzu oluşturmalısınız. Şehrinizi kurmak için mağazadan birkaç bina alabilir ve bunları işçilerinize yaptırabilirsiniz. Oyunun en önemli bölümü olan ordunuzu ise büyük bir dikkatle hazırlayın. Çünkü şehrinize komşu ve güçlü orduya sahip olan onlarca şehir bulunmakta. Komşularınızla yapacağınız savaşları kaybetmemek için güçlü bir ordu kurmanız şart. Bu yüzden iyi bir komutan seçmeli ve bir ordu binası yapmalısınız.

Survival Tactics oyununda birbirinden güçlü silahlar ve araçlar bulunuyor. Bu araçlara sahip olmak elbette çok zor. Ama mantıklı bir strateji sayesinde tüm silahlara ve araçlara kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

Aksiyona doyacağınız Survival Tactics oyununda online oyuncular ile birlikte savaşlar yapabilmeniz mümkün. Oyunda komşularınıza baskın yapabilir ve eğer baskında galip gelirseniz tüm ganimeti alabilirsiniz. Bu ganimet sayesinde şehrinizi daha fazla geliştirmeniz mümkün olacak. Oldukça keyifli bir oyun olan Survival Tactics'i hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.