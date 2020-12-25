Sushi Roll 3D, Japon yemekleri sunan bir restoranı yönettiğiniz simülasyon tarzında bir Android oyunu. Bu doyurucu yemek pişirme oyununda dilimleyin, doğrayın ve yuvarlayarak en güzel suşiyi ortaya çıkartın. Ne kadar çok suşi yuvarlarsanız restoranınıza gelen müşteriler o kadar mutlu olur ve restoranınız da o kadar çok para kazanı! Lezzetli suşi, ilgi çekici ve tatmin edici bir oyun, sakin bir ASMR atmosferi ve kendi restoranınızı işletme fırsatı sunan Sushi Roll 3D, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.

Sushi Roll 3D İndir

Her türlü Japon yemeği üzerine bıçak becerilerinizi geliştirin. Yemek pişirme eğlencesi burada bitmiyor! Büyüleyici mini oyunları oynayarak yeni şeyler deneyin. Çeşitli malzemelerle kaliteli yiyecekleri hızlı bir şekilde hazırlayarak müşterileri tatmin edin veya tepkilerini izleyin (çok beğenip tip bırakabilirler veya kötü yapılmış yiyeceklere sinirlenebilirler). Suşi yaparken doğru malzemeleri aldığınızdan ve en lezzetli yemekleri sunmanıza engel olacak şeylerden kaçındığınızdan emin olun. Dikkatli olun; hiçbir misafir çok fazla deniz yosunu ve çok az balık istemez veya daha kötüsü suşinin içinden bir şeyler çıkmasını!

Oyunda eğlenceli seviyeleri aşarken gerçek hayattaki endişelerinizi ortadan kaldıracaksınız. Suşi ustası olmak için çalışırken stres önleyici ASMR ortamlarıyla gözlerinize ve kulaklarınıza ziyafet çektirin. Büyüleyici grafiklere sahip bu rahatlatıcı oyun size suşi hayali kurmanızı sağlayacak.