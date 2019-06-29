Birbirinden eğlenceli bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak çeşitli ödüller kazanabileceğiniz ve sevimli hayvanlar eşliğinde büyük bir pastane açabileceğiniz Sweet Escapes, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Renkli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, eşleştirmeler yaparak puan toplamak ve çeşitli objelerin kilidini açarak büyük bir pastane oluşturmaktır. Pastanede sevimli hayvanları çalıştırabilir ve birbirinden lezzetli tatlılar yapabilirsiniz. Eşleştirmeleri yapabilmek için farklı renk ve şekilden oluşan blok yığınları uygun şekillerde birleştirmelisiniz. En az 3 aynı renge ve şekle sahip bloğu birleştirerek eşleştirmeleri tamamlayabilir ve pastana için gereken tüm malzemelerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici bulmacaları ve keyif verici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Sweet Escapes, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyundur.