Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Sweet Fruit Candy, farklı renge ve şekle sahip onlarca bloğu uygun şekillerde birleştirerek eğlenceli eşleştirmeler yapabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, Aynı renkteki ve şekildeki meyve bloklarını bir araya getirmek ve eşleştirmeleri tamamlayarak puan toplamaktır. En az 3 aynı meyve bloğunu yan yana veya alt alta getirerek blokları patlatabilirsiniz. Ne kadar çok bloğu bir araya getirirseniz, o kadar fazla puan toplarsınız. Ayrıca kombo yaparak ekstra puan kazanabilirsiniz.

Oyunda limon, armut, çilek, üzüm, portakal ve daha onlarca farklı meyveden oluşan eşleştirme blokları yer almaktadır. Aynı meyvelerden oluşan blokları birleştirerek patlatmalı ve eşleştirmeleri tamamlamalısınız.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Sweet Fruit Candy, zihin geliştirici özelliği ile eğitici bir rol üstlenen ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarına hizmet veren kaliteli bir oyundur.