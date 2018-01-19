SwiftCall uygulamasıyla Android cihazlarınızdan dünyanın birçok noktasındaki kullanıcıları ücretsiz olarak arayabilirsiniz.

Telefon görüşmelerinizi bedavaya getirebileceğiniz SwiftCall uygulamasında sadece internet bağlantısı kullanarak dünyanın birçok noktasındaki arkadaşlarınızı ve ailenizi arayabiliyorsunuz. Basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olan uygulamada, telefon çeviriciyi kullanarak alan kodlarıyla birlikte telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulama içerisinden kazanacağınız kredilerle birlikte ücretsiz arama yapabileceğiniz SwiftCall uygulamasında, bu kredileri de oldukça kolay bir şekilde kazanabilirsiniz.