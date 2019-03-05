Birbirinden kaliteli oyunlar geliştiren Playdigious yine oyuncuların beğenisini kazandı. Take Cover adlı mobil strateji oyunu ile her kesimden oyuncuya hitap eden Playdigious, strateji savaşlarını konu alacak.

Bir komutan olarak kariyet yapacağımız oyunda bizleri oldukça geniş bir içerik bekliyor olacak. Hızlı, tempolu ve aksiyon dolu bir atmosferde strateji savaşları yapacağımız oyunda aldığımız her karar oyunun gidişatını da etkileyecek. Rengarenk içeriklere sahip olan oyunda kendi üssümüzü kuracak, askerlerimizi eğitecek ve düşman karşısında daha güçlü bir yapıda olmaya çalışacağız.

Oyunu oynamayı bilmeyenler için karşımıza öğretici bir modda çıkacak. Modern teknolojinin ötesinde bir savaş ortamına sahip olan oyunda bizleri oldukça geniş bir içerik bekliyor olacak. Oyun içerisinde diğer oyunculara saldıracak ve onları savaş dışı bırakmaya çalışacağız.

İyi oyunlar dileriz.