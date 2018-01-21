TalkU uygulamasıyla 200’den fazla ülkedeki mobil ve sabit hatları Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak arayabilirsiniz.

Ücretsiz arama uygulamaları ndan biri olan TalkU, 3G/4G ve Wi-Fi bağlantısı üzerinden ücretsiz ve düşük fiyatlarla arama yapmanızı sağlıyor. 200’den fazla ülkedeki mobil ve sabit hatları arayabileceğiniz uygulamada, normalden çok daha düşük fiyatlarla kredi satın alarak görüşmelerinize kesintisiz olarak devam edebilirsiniz. Ücretli aramalarda HD ses kalitesi sunan uygulamada, ücretsiz yapacağınız aramalarda bu kadar kaliteli bir ses duyamayabilirsiniz.

Uygulamaya kaydolduğunuzda ücretsiz olarak ABD merkezli bir telefon numarasına sahip olabileceğiniz TalkU uygulamasında diğer kullanıcılarla ücretsiz olarak mesajlaşabiliyor ve araşabiliyorsunuz. Telefonunuzda ikinci hat gibi kullanabileceğiniz TalkU uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri