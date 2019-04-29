Tank Commander, online tank oyunları, MOBA oyunları seviyorsanız oynarken keyif alacağınız bir yapım. Mobilde seri olan nadir tank oyunlarından. Sadece online oynanabilen gerçek zamanlı stratejik savaş oyununda 8 askeri birimi savaş alanında akıllıca yöneterek düşman üssünü yerle bir etmeye çalışıyorsunuz. Bu oyunda tank sürücüsü değil bir komutansınız!

MOBA oyunlarla aynı evreni paylaşan ancak kuralların tamamıyla farklı olduğu bir tank savaş oyunu Tank Commander. Kendi üssünü kurabildiğiniz hatta kendi haritalarınızı tasarlayabildiğiniz online strateji - savaş oyununda gerçek oyuncularla sınırlı süreli mücadelelere giriyorsunuz. Üs ve birliklerinizin kontrolü tamamen sizde değil. Birliklerinizi seçerek savaş alanına gönderiyor, öylece izliyorsunuz.

Tank Commander Özellikleri