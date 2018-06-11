Karşınızda çok güçlü bir rakip var. Dikkatli olmalı ve en güçlü tankınızı almalısınız. Hazır olun, Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Tank Stars oyununda savaş başlıyor!

Tank Stars, iki kişi ile oynanan oldukça eğlenceli bir oyundur. Oyuna başlamadan önce paranıza göre tank seçimi yapıyorsunuz. Tanklar dayanıklılıklarına ve hızlarına göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden en güçlü tankı almanızda fayda var. Tank kullanmayı bilmiyor olabilirsiniz fakat Tank Stars oyununda hemen öğreneceksiniz. Tank Stars oyunu bir dağ üzerinde geçiyor. Rakibiniz ile birlikte savaşa ilk olarak oyunun sizi atadığı konumlardan başlıyorsunuz. Oyun başladıktan sonra kendi taktiğinize göre tankı yönlendirebilmeniz mümkün.

Tank Stars oyununda tankla birlikte atışlar yapıyorsunuz. Sırayla yapılan atışlar sonucunda tankı parçalanan oyunu kaybediyor. Bu yüzden iyi bir şekilde nişan almalı ve asla boş yere atış yapmamalısınız. Cephaneniz sınırlı ve rakibiniz bu durumu biliyor. Bu yüzden rakibinizi bekleyip onun atışlarına göre cephanenizi harcamaya özen gösterin.

Eğlenceli bir oyun olan Tank Stars, sizi boş zamanlarınızda oldukça eğlendirecek. Hemen şimdi Tank Stars oyununu indirin ve atışlara başlayın!