Idle temalı oyunlar arasında yer alan Tap Chest beğenileri toplamaya devam ederken oyuncu kitlesinde de ciddi bir artışa gitti.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Tap Chest, PasGames tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Rengarenk içeriği ile oyunculara eğlenceli anlar sunan başarılı yapım günümüzde iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediliyor.

Birbirinden farklı seviyelere sahip olan oyun da para kazanmaya çalışacağız. Oyuncular ekranda yer alan hazine kutularına dokunarak çeşitli ödülleri toplayabilecek ve oyun içerisinde artış sağlayabilecekler.

Çok sayıda farklı seviye eşliğinde paraları toplamaya çalışacağımız oyun günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanırken, yapım Android ve iOS platformlarında yayılmaya devam ediliyor.