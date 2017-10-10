Taxi Simulator 2018, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi taksi simülatör oyunu. Diğer taksi simülasyon oyunlarından hem grafiksel hem de oynanış olarak üstün olan yapım, Truck Simulator 2017 ve City Driving oyunlarıyla tanıdığımız Zuuks Games tarafından geliştirilmiş.

Türkçe dil desteğiyle gelen taksi simülasyonu oyununda 8 farklı taksi sürebiliyoruz. Elbette şehir içinde dolanıp yolcuları alıyor, istedikleri yere götürüp paramızı alıyoruz ancak serbestçe dolaşmıyoruz. Tamamlamamız gereken 250’den fazla bölüm var. Oyun Türkçe olduğundan bölümleri kolaylıkla tamamlayabileceğinizi düşünüyorum.

Sadece taksiler değil, yolcular ve şehir modellemelerinin de oldukça kaliteli olduğu simülasyon oyununda diğer oyuncularla yarışma şansına da sahibiz. Gerçek hayattaki trafik sisteminin olması mücadeleyi zorlaştırıyor.