TED Üniversitesi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan güncel duyurulara ve ders bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

TED Üniversitesi öğrencilerinin faydalanabileceği TED Üniversitesi uygulaması, üniversite haberleri, duyuruları ve etkinliklerinden anında haberdar olmanızı sağlıyor. Öğrencilerin de ders materyalleri, ders duyuruları ve notları na ulaşabileceği TED Üniversitesi uygulamasında moodle erişimi de sağlayabiliyorsunuz.

Basit ve kolay bir arayüz sunan TED Üniversitesi uygulamasında, giriş bilgilerinizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra ihtiyacınız olan bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Moodle üzerinde kayıtlı olduğunuz derslere ait dokümanları indirebilmenize de olanak tanıyan uygulamada öğrenci konseyi duyurularını ve anketlerini de takip edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri