Tele1 TV uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan güncel haberleri takip edebilir, canlı yayınları izleyebilirsiniz.

Tele1 TV kanalının resmi mobil uygulaması ile Türkiye ve dünya gündemindeki son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Tele1 TV yazarlarının köşe yazılarını da okuyabileceğiniz Tele1 TV uygulamasında, spor haberlerini, fikstür ve puan durumunu da inceleyebiliyorsunuz. Tele1 TV programlarını ve yayın akışı nı görüntüleyebileceğiniz uygulamada, canlı yayınları da dilediğiniz her yerden takip edebilmeniz mümkün.

Sade ve modern bir tasarım sunan Tele1 TV uygulamasında, ana sayfada manşet haberlere göz atarak gündemdeki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Döviz, altın ve borsa fiyatlarını takip edebileceğiniz Tele1 TV uygulamasında haberleri WhatsApp, Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşabiliyorsunuz.