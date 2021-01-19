Telefon Kılıfı Yap, Android telefon kılıfı yapımı oyunu. Basit görselli popüler mobil oyunların geliştiricisi Crazy Labs by TabTable ait olan Android oyununda akıllı telefonlar için kılıf tasarlıyorsunuz. Yaratılıcılığı ortaya çıkartan süper eğlenceli bir mobil oyun. Telefon kılıfı yapma oyunu Android telefonlara Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir.

Telefon Kılıfı Yapımı Oyunu İndir

Telefon Kılıfı Yap oyunu görsellerinden de tahmin edeceğiniz üzere küçüklere hitap ediyor. Küçük kardeşiniz, çocuğunuz için indirip güvenle oynaması için vereceğiniz mobil oyunlardan biri. Yaratıcılığı ön plana çıkaran çok güzel bir Android oyunu.

Boyama, sim dökme, parlatma vb. özelleştirme seçenekleriyle birbirinden renkli telefon kılıfları tasarlıyorsunuz. Mağazanıza gelen müşterilerin siparişlerini tamamlarsanız özel ödüller veriliyor. Seviye atladıkça daha iyi akıllı telefon kılıfları tasarlamanız isteniyor ve mağazanızı yenileyerek daha fazla müşterinin gelmesini sağlıyorsunuz. Mağazanızı daha çekici kılmak için boyama, mobilyaları yenileme, çiçek yerleştirme gibi aksiyonlara giriyorsunuz. İlerledikçe mağazanız için daha güzel mobilyalar, renkler, süsler çıkıyor. Telefon kılıflarını tasarlarken bir süreniz yok. Üstteki bardan hangi aşamada olduğunuzu görebiliyorsunuz. Kılıf üzerinde yapacağınız değişiklikler sırasıyla veriliyor. Yani oynaması son derece kolay ve eğlenceli, canınız sıkıldığında açıp oynayabileceğiniz türde bir mobil oyun.

Oyunun geliştiricisinden; Telefonunuzu ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. Peki, birkaç özelleştirme çalışmasıyla onu daha da güzelleştirmeye ne dersiniz? Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarın ve telefonunuza biraz renk katın! Parlatın! Süsleyin! Daha gösterişli hale getirin! Sizin yapın!