Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan MobiGrow şu sıralar oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hem Android hem de İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan The Birdcage 2 ile birbirinden farklı bulmacalar çözeceğiz. Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan yapımda ilerlemeye bağlı bir oynanış yer alacak.

Sezgisel kontrollerin yer aldığı yapımda görsel efektler eşliğinde birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız. Orijinal bir film müziği ile desteklenen yapım aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosfere sahip. Gizli nesneleri bulmak için çeşitli ipuçlarını birleştirecek, farklı içerikleri keşfetme fırsatı elde edeceğiz.

Google Play’de 4.2 gibi bir skor puanına sahip olan oyun 1 milyondan fazla oyuncu tarafından tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.