The Catapult, kalenizi mancınıkla yıkmaya çalışan düşmanlara karşı mücadele ettiğiniz sürükleyici bir Android oyunu. Boş zamanlarınızda, arkadaşınızı beklerken veya toplu taşımada açıp oynayabileceğiniz türde süper eğlenceli bir oyun. Hele ki çöp adam oyunlarını seviyorsanız ekrandan gözünüzü kaldıramayacaksınız.

Basit mekaniklere sahip arcade oyunda kalenizi tam karşınızda duran düşmanlara karşı savunmaya çalışıyorsunuz. Kalenizi mancınıklarıyla yerle bir etmek için ellerinden gelenin de fazlasını yapan düşmanlarınıza karşı aynı silahla yanıt veriyorsunuz. İndirdiğiniz her düşman size coins kazandırıyor ki bunları kullanarak mancığınızı güçlendirebiliyor, daha az atışla daha fazla hasar vermeye başlıyorsunuz.