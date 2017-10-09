İndir
The Catapult 1.0.5 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Beceri
  5. The Catapult - Android İçin Mancınık Oyunu

The Catapult

1.0.5
Android
The Catapult
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erkan Calp
Erkan Calp
YORUM YAZ

Mancıkla kalenizi koruyun.

The Catapult, kalenizi mancınıkla yıkmaya çalışan düşmanlara karşı mücadele ettiğiniz sürükleyici bir Android oyunu. Boş zamanlarınızda, arkadaşınızı beklerken veya toplu taşımada açıp oynayabileceğiniz türde süper eğlenceli bir oyun. Hele ki çöp adam oyunlarını seviyorsanız ekrandan gözünüzü kaldıramayacaksınız.

Basit mekaniklere sahip arcade oyunda kalenizi tam karşınızda duran düşmanlara karşı savunmaya çalışıyorsunuz. Kalenizi mancınıklarıyla yerle bir etmek için ellerinden gelenin de fazlasını yapan düşmanlarınıza karşı aynı silahla yanıt veriyorsunuz. İndirdiğiniz her düşman size coins kazandırıyor ki bunları kullanarak mancığınızı güçlendirebiliyor, daha az atışla daha fazla hasar vermeye başlıyorsunuz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları) MOBİL iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları)
GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı! İNTERNET GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı!
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste) LİSTELER Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste)
Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü NASIL YAPILIR Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar OYUN Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar