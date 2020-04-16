Yemek eğlencesine katıl ve koleksiyon heyecanını yaşa! The Cook rahatlatıcı ve yüksek tempolu bir yemek oyunundan daha fazlası. Bu oyunun birçok renkli ve eğlenceli seviyelerinde pişirme becerilerini test et! Dünyanın mutfak başkentinin gurmelerinin kalbini kazanmak için onlarca harika yemekler yapın.

Popüler koleksiyon ve pişirme oyun tarzlarını birleştirerek onlarca farklı yemeği pişirin. Tutkulu bir şef olarak bu görevlere davetlisin. Artık yemek albümünü tamamlamak senin elinde. Bu görevi kabul et ve yemek dünyasındaki hazine avına başla.

Yeni restoranlar aç ve onları zevkine göre dekore et. Duvar kâğıdını, döşemeyi, perdeleri ve resimleri değiştirin. Müşterilerinizin daha fazlasını geri almaya devam etmelerini sağlamak için mutfağınızı geliştirin .Hayallerinizin restoranını benzersiz bir tasarım ve tamamen eşsiz bir mutfakla oluşturun.