The Creeps! 2

The Creeps!, kurabiyelerinizi birbirinden çirkin yaratıklardan korumaya çalıştığınız bir strateji oyunu. Fantastik bölümlerle süslenen kule savunma oyunu, artırılmış gerçeklik desteğiyle geliyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Android telefon ve tablette oynanabilir çok sayıda kule savunma oyunundan biri The Creeps!. Serinin ikinci oyununda kurabiyeleri koruyorsunuz. Yine yakından görmek istemeyeceğiniz çirkin mi çirkin, iğrenç varlıklar var. Kurabiyelerinize gelen yaratıkları durdurmak için çeşitli oyuncakları kullanıyorsunuz. Pompalı su tabancası, tutkal şişesi, el feneri, bumerang, savunma yapmak için kullanabileceklerinizden sadece birkaçı. Elbette tümünü aynı anda kullanma şansınız yok. Stratejik noktalar seçmeniz gerekiyor. Görevleri tamamlayıp bölümü geçerseniz yeni öğelerin kilidi açılıyor. Bu arada 40 bölüm var. Biraz az olduğunu düşünebilirsiniz ancak final bölümü görmek hiç kolay değil. Unutmadan, oyunda AR mod seçeneği var lakin bu modda oynamak zorunda değilsiniz.