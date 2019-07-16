Mobil platforma özgü başarılı oyunlar ile gündeme gelmeye devam eden Epic Story Interactive yei projelere yönelmeye devam ediyor.

Bulmaca ve zeka oyunlarına ilgisi ile bilinen Epic Story Interactive yeni oyununun adını The Deep: Coral Craft olarak duyurdu. Deniz canlıları ve su bitkileri oluşturmak için uğraşacağımız oyunda renkli grafiklere ek olarak basit bir oynanış yapısı karşımıza çıkacak. Oyuncular 24 benzersiz bulmacayı çözebilmek için şaşırtıcı canlılar ve bitkiler keşfedebilecekler.

Kilitli içeriklerin de yer alacağı yapımda oyuncular yeni içeriklere ulaşabilmek için öncelikle belirtilen bulmacaları çözmek zorunda kalacaklar. Yeni canlılar da yaratabileceğimiz oyunda ilgi çekici bir atmosfer yer alacak. Dünyanın dört bir yanında 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapım hem Android hem de İOS platformunda yer alıyor.