Eğlenceli eşleştirmeler yaparak puan toplayabileceğiniz ve topladığınız puanları kullanarak kendi imparatorluğunuzu kurabileceğiniz The Human Age, bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Çizgi fil tarzındaki grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca farklı insan resiminin yer aldığı eşleştirme blokları arasından doğru olanları bir araya getirmek ve puan kazanarak imparatorluğunuz için gerekli objeleri satın almaktır. Aynı resimleri bularak eşleştirmeleri başarıyla tamamlayabilir ve hayalinizdeki köyü kurabilirsiniz. Çeşitli binalar inşa edebilir ve kaynak üretiminde bulunabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizi bekliyor.

Oyunda mağara adamı, prenses, kral ve daha onlarca farklı insan resmi bulunmaktadır. Bu resimlerin aynılarını bularak eşleştirmeleri tamamlayabilir ve köyünüz için gerekli objeleri satın alabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan The Human Age, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.