Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan The Mordis, çeşitli engellerin yer aldığı parkurlarda çıkış yolunu bulmak için ilerleyeceğiniz eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.

İlginç parkurların ve tehlikeli tuzakların yer aldığı bu oyunda amaç, birkaç farklı karakterleri yöneterek çeşitli engelleri aşmak ve bazı objeler kullanarak kendinize yeni yollar açmaktır. Demir direkler ve çeşitli araçlardan yardım alarak kendi yolunuzu belirleyebilir ve bir çıkış kapısı bulabilirsiniz. Farklı tasarımı ve konusu ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Kaliteli grafikleri ve ilginç senaryoları ile dikkat çeken bu oyunun içerisinde toplam 4 komik karakter yer almaktadır. Çöl, buzullar, volkanik dağlar gibi çeşitli arka plan temaları bulunmaktadır. 28 farklı parkurdan oluşan engebeli ve tuzaklarla dolu bölümlerde yarışarak, akıllı hamleler yapmalı ve demir direkleri doğru yerlere koyarak yolunuzu açmalısınız.

Mobil oyunlar arasında bulmaca kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan The Mordis, stres atabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.