The Ring of Wyvern, Android platformunda orta çağ temalı rpg oyunu olarak yerini alıyor. Fantastik rol yapma oyunlarından keyif alıyorsanız, kötülükle iyiliğin mücadelesini konu alan bu yapımı beğeneceğinizi düşünüyorum.

Kaosun yaşandığı, barışın bozulduğu, toprakların parçalandığı, ölümlerin yaşandığı, ruhların eziyet gördüğü bir dünyada geçen oyunda kötülüğe son vermek için yola çıkan bir avuç kahramanı yönetiyorsunuz. Göreviniz, ejderha yüzüğünü bularak şeytanın ejderhasını sonsuza dek cehenneme hapsetmek.

Kötülüğü bitirmek için yemin eden kahramanlar 4 sınıfa ayrılıyor. Savaşçılar, okçular, kılıç ustaları, büyücülerden oluşan kahramanlar emrinizi bekliyor. Crafting sistemi sayesinde kahramanlarınızın kullanacağı silahları kendiniz tasarlayabiliyorsunuz.

The Ring of Wyvern Özellikleri: