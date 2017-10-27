The Vikings, çöp adamların acımasız İskandinav savaşçıları Vikingler olarak karşımıza çıktığı arcade tarzında süper eğlenceli bir mobil oyun. Android platformuna özel çıkış yapan yapımda sadece baltaya sahip karakterimizi etrafını sarmış düşmanlara karşı koruyoruz. Farklı türde düşmanlar beklenmedik yerlerden çıkmıyorlar ancak yapay zeka tarafından çok iyi yönetildiklerinden öldürmeleri kolay, hızlı olmuyor.

Görsel açından günümüz oyunlarının yanından bile yaklaşamayan Vikingler oyunu, iş oynanışa geldiğinde kalitesini ortaya koyuyor. Kimi zaman toprak üstünde kimi zaman da kalenin tepesinde karşınıza çıkan düşmanları temizleyerek ilerliyorsunuz. Okçular, büyücüler, zırhlı kılıç ustaları dahil birçok düşman mevcut. Baltanızla kafalarına nişan alarak işlerini bitiriyorsunuz. Korunmak için kalkanınızı kullanıyorsunuz. Tabii ki kaskınız olması da önemli.

PvP modu da sunan Vikingler oyununu Android telefonunuza indirip kesinlikle oynamalısınız.