Tiltagon geri döndü ve her zamankinden daha iyi. Yüksek görsel kalitesi 18 zorlu seviye, 3 sonsuz arcade modu, 50'nin üzerinde açılabilir top kilidi. Ayrıca telefonunuzu yatırmak istemiyorsanız, yeni dokunmatik kontrollere geçin ve dikey olarak oynayın.

Tiltagon Turbo çeşitli zorlu aşamalarda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur. Topunuzu devirin ve engellerden birer birer atlayın. Devirmelerden atlayamayacağını mı düşünüyorsun? O zaman oyun seni koruyacak. Sadece dokunmatik kontrollere basın ve dönmeye devam edin. Unutmayın dönme durursa oyun da duracak.

Tiltagon Turbo Özellikleri