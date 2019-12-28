Sen özel bir dedektifsin. Babanızdan bir mektup aldıktan sonra yardım istemek için, küçük Redcliff kasabasına gidersiniz. Şehir tamamen boş. Tüm sakinler nereye gitti? Babana ne oldu? Bunu bulmak zorundasın. Şehri araştırın, ipuçları bulun, bulmacaları çözün, soruşturmanızı ilerletmek için kilitler açın.

Harikaları ile dolu elle çizilmiş adaya götürecek büyüleyici bulmaca, felsefi bir benzetme ve tasasız hikayeyle birlikte eşsiz bir macera yaşayın. Zaman ve uzayda büyüleyici yolculuğa girişmek, kayıp bir uygarlığın izlerini keşfetmek ve çoktan unutulmuş sırları açıklayacak gizemli makineyi keşfedin.

Tiny Room Stories: Town Mystery Özellikleri