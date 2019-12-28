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Tiny Room Stories: Town Mystery 1.5.1 (Android)
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  5. Tiny Room Stories: Town Mystery - Android İçin Bulmaca Oyunu

Tiny Room Stories: Town Mystery

1.5.1
Android
Tiny Room Stories: Town Mystery
ÜCRETSİZ
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Özel dedektif olarak bilinmeyen bölgeleri araştırın.

Tiny Room Stories: Town Mystery Ekran Görüntüleri - 1
Tiny Room Stories: Town Mystery Ekran Görüntüleri - 2
Tiny Room Stories: Town Mystery Ekran Görüntüleri - 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Sen özel bir dedektifsin. Babanızdan bir mektup aldıktan sonra yardım istemek için, küçük Redcliff kasabasına gidersiniz. Şehir tamamen boş. Tüm sakinler nereye gitti? Babana ne oldu? Bunu bulmak zorundasın. Şehri araştırın, ipuçları bulun, bulmacaları çözün, soruşturmanızı ilerletmek için kilitler açın.

Harikaları ile dolu elle çizilmiş adaya götürecek büyüleyici bulmaca, felsefi bir benzetme ve tasasız hikayeyle birlikte eşsiz bir macera yaşayın. Zaman ve uzayda büyüleyici yolculuğa girişmek, kayıp bir uygarlığın izlerini keşfetmek ve çoktan unutulmuş sırları açıklayacak gizemli makineyi keşfedin.

Tiny Room Stories: Town Mystery Özellikleri

  • Konut binalarından antik mezarlıklara kadar çeşitli yerlerde araştırın
  • İnteraktif dünya yapısıyla altını üstüne getirin
  • Birbirinden karışık bulmacaları çözmeye çalışın

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