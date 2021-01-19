Titan Quest: Legendary Edition, 2006’da çıkış yapan büyük bir oyuncu kitlesine sahip aksiyon rpg oyunu Titan Quest’in yenisi. Tüm DLC ve teknik güncellemelerin de dahil edildiği eksiksiz bir sürüm. Antik çağlarda geçen oyunları seviyorsanız Titan Quest: Legendary Edition’ı kesinlikle oynamalısınız. Titan Quest: Legendary Edition Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir!

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Tanrılar ne kadar güçlü olsalar da tek başlarına Titanları yenemezler, bu yüzden sizin gibi gerçek kahramanlara ihtiyaçları var. Başarınız veya başarsızlığınız insanların ve Olimposluların kaderini belirleyecek.

Yunanistan, Mısır, Babil, Çin’in mistik ve antik dünyalarını araştıracak, efsanevi yaratıkların ordularını fethedecek, çeşitli silahlar ve okçuluk, kılıç dövüşü, güçlü sihir kullanımı gibi dövüş sanatlarında ne kadar usta olduğunu göstereceksiniz. Parthenon, Büyük Piramitler, Babil’in Asma Bahçeleri, Çin Seddi, Tartarus Arenası ve diğer ünlü yerlere seyahat ederken mitolojideki canavarlarla savaşacaksınız. Sizi bekleyen her mücadelede, hedefinize ulaşana ve Titanları yok edene dek daha büyük ve daha güçlü düşmanları yenmeniz gerekecek.

Aksiyon rpg türündeki başka hiçbir oyuna benzemeyen Titan Quest: Legendary Edition, mitolojinin büyüleyici dünyasını sonsuz ve heyecan verici aksiyonla birleştiriyor. Titan Quest: Legendary Edition, tüm DLC'leri içerir: