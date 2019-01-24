Mobil platformun ünlü isimleri arasında yer alan Camel Games, Titan Throne ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Titan Throne kaliteli görselleri ve zengin içeriği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çarpıcı grafik açılarına sahip olan ve kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran yapım günümüzde iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor. Camel Games imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapımda dünyayı keşfedecek ve gerçek zamanlı savaşlara dahil olacğaız.

Muhteşem bir şehir inşa etmeye çalışacağımız oyunda çevreden gelebilecek saldırılara karşı da tetikte olacağız. Oyuncular epik strateji öğeleri ile karşılaşacakları yapımda orklar, elfler, zombiler ve insanlar ile karşılaşacaklar.

Savaş dolu destansı bir mücadeleye katılacağımız yapımda dünyanın her tarafından oyuncular ile savaşma fırsatı da elde edeceğiz. İki farklı mobil platformda oynanabilen yapımda kapsamlı bir hikaye modu da yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.