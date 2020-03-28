Titanic gemisinin asıl batma sebebini araştırmak üzere dedektiflik rolüne bürüneceğiniz ve gizli nesneleri bularak ipuçlarına ulaşacağınız Titanic Hidden Object Game, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde bulunan sürükleyici bir oyundur.

Göz kamaştıran HD grafikleri ve etkileyici gizli nesne sahneleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, geminin batmasına sebep olan asıl olayı bulmak için incelemeler yapmak ve ipucu toplayarak kayıp objelerin yerlerini tespit etmektir.

Geminin neden battığını araştırarak macera dolu bir serüvene atılacak ve esrarengiz olayların içinde yer alarak gizli nesneleri bulmak için mücadele edeceksiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda Titanic gemisinden bulmanız için farklı bölgelere saklanmış toplam 1000 adet nesne yer almaktadır. Yakınlaştırma özelliğinden yararlanarak sahneleri daha net görebilir ve incelemelerde ele geçirdiğiniz nesnelerden yola çıkarak gizemi çözebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz Titanic Hidden Object Game, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.