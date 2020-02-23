Top War: Battle Game şimdiye kadarki ilk stratejileri birleştirme oyunudur. Geleneksel strateji oyunlarının öğrenilmesi zor ve oynaması zor olsa da Top War'da amaç farklı türleri birleştirmektir.

Birinci Dünya Savaşı'nda birleşmeyi, öğrenmesi kolay bir oyun ile hardcore oyuncuların sahip olması gereken stratejiyi birlikte sunan Top War: Battle Game'de dokunun ve askerlerinizi kaydırın.

Bir medeniyet kurarak ve yöneterek, yeni teknolojiler keşfederek, tarihin en büyük liderlerinden bazılarıyla dünyanın bilinen en güçlü imparatorluğunu inşa edin.

Asker tipi, ralli oyunları ve daha pek çok şey hakkında tecrübe kazanmak biraz zaman alacak. Bunun ötesinde, kilidini açmanı bekleyen düzinelerce birlik, bina ve teknoloji var. Hemen indir ve farklı stratejileri bir arada kullan!