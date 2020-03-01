Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından benimsenen Total Battle, kendi imparatorluğunuzu inşa ederek nefes kesen strateji savaşlarında rol alacağınız ve rakiplerinizle online arenada karşılaşacağınız sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımları ve keyif verici savaş müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, ortaçağ dönemine yolculuk yaparak onlarca güçlü imparatorluk arasından dilediğinizi seçmek ve ülke sınırlarını genişletmek için fetihler yapmaktır.

Dev canavarlara ve ülkenizi yağmalamaya çalışan sinsi düşman ordularına karşı teyakkuza geçerek sürükleyici bir savaş senaryosunun içerisinde yer alacak ve imparatorluğunuzu geliştirmek için çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunacaksınız.

Boş bir alan üzerine inşa edeceğiniz kaleler, savunma kuleleri, kışlalar ve daha onlarca bina ile ülkenizi geliştirebilir ve düşmanlarınızı alt edecek güçlü bir ordu kurabilirsiniz.

Strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Total Battle, kendi krallığınızı kurarak online ganimet savaşlarına katılacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.