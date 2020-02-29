Total İstasyonları uygulaması ile Android cihazlarınızdan Club TOTAL avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Total akaryakıt istasyonlarının mobil uygulaması olan Total İstasyonları, Club Total’in sunduğu avantajlardan ve kampanyalar dan faydalanmanızı sağlıyor. Size özel bir seyahat asistanı sunan ve hayatınızı kolaylaştıran Aracım sayfasını kullanabileceğiniz uygulamada, akaryakıt alımlarınızı aylık olarak analiz edebiliyor ve tüketiminizi inceleyebiliyorsunuz.

Yol ve yakıt hesaplama aracı ile gideceğiniz konumlara ne kadar yakıt harcayacağınızı hesaplayabileceğiniz Total İstasyonları uygulamasında, tüm akaryakıt alımlarınızda puan kazanabiliyor, mobil ödeme sayfasından plakanızı ekleyerek ödeme yapabiliyorsunuz. Size en yakın istasyonlar görebileceğiniz, yol tarifi alabileceğiniz Total İstasyonları uygulamasında istasyonları market, araç yıkama, yiyecek ve içecek servisi gibi hizmetlere göre filtreleyerek listeleyebilmeniz de mümkün.

Uygulama özellikleri