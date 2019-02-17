Tower Defense Generals TD

Android telefonlar ve tabletler için optimize edilmiş bu strateji oyununda kule savunun ve aynı zamanda düşman kulelerini hasara uğratın.

Tower Defense Generals mobil cihazlardan oynayabileceğiniz en ilgi çekici Kule Savunma oyunlarından biri! Koloninizi emrinizdeki sayısız kule cephanelerini ve ölümcül silahları kullanarak zırhlı araçlar, tanklar ve savaş dronelerini kullanan ordulara ve diğer tehlikeli düşmanlara karşı savunacağınız destansı bir savaşa hazır olun.

Kıraç topraklarda, buzlarla kaplı bölgelerde ve çöllerde savaşın, farklı kule yükseltmeleri ve özelleştirmelerle kendi savunma stratejinizi oluşturun. Düşman kuvvetlerine kurşun yağdırın, takviye birliklerden yardım isteyin, birliklerinizi komuta edin, en güçlü generalleri saflarınıza katın ve kolonilerinizi düşman istilasından kurtarmak için efsane düşmanlarla mücadele edin.