Tower Duel - Multiplayer TD, kart savaş oyunlarıyla strateji odaklı kule savunma oyunlarını harmanlayan bir yapım. Android platformundaki diğer kule savunma oyunlarından farklı olarak 5 dakikalık kısa maçlar yapıyorsunuz. Evet, karşı oyuncunun birimlerini, askerlerini yok etmek için sadece 5 dakikanız var. Sürükleyici, nefes kesen PvP maçlara hazırlanın!

Hızlı tempolu oynanış sunan çok oyunculu kule savunma oyunu Tower Duel, kartlarla oynanıyor. Askerlerinizden savunma ve saldırı birliklerinize her şey kart formunda. Kartları yükseltebiliyor, elinizdeki kartı başka bir kartla birleştirerek gücünü artırabiliyorsunuz. Toplanabilir kart sayısı epey fazla. Ne kadar fazla kart toplarsanız o kadar iyi. Tabii ki destenizin de güçlü olması önemli. Oyunun güzel tarafı; sadece multiplayer oynamaya izin vermesi. Karşınızdaki kişiler gerçek oyuncular olduğundan sizin kadar iyi savaşıyor. Savaş süresinin 5 dakikayla sınırlandırılmasını anlamsız bulabilirsiniz ancak gayet yeterli bir süre olduğunu söyleyebilirim.

Savaşın olmadığı, suçun işlenmediği, siyasetin olmadığı tüm anlaşmazlıkların Kule Düellosu maçlarıyla çözüldüğü gelecekte geçen ilginç bir kule savunma oyunu olan Tower Duel’de sohbet sistemi de mevcut. Diğer oyuncularla taktikler üzerine konuşabilir, fikir alışverişinde bulabilirsiniz.