Towersplit, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Rakiplerinizin üstesinden gelmeniz gereken bir oyun olan Towersplit ile blokları eşleştirerek puanlar kazanıyorsunuz.

Bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan Towersplit, blokları eşleştirerek ilerlediğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim Towersplit, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Rakiplerinizi geçmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli blokları seçerek rakibinizi geçmeye çalıştığınız oyunda farklı ödüllerin de sahibi olabiliyorsunuz. Becerilerinizi de sonuna kadar sınamanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Towersplit, sizleri bekliyor. Öğrenmesi ve oynaması oldukça kolay olan oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor. Rengarenk atmosferi ve zorlu seviyeleriyle mutlaka oynamanız gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Towersplit sizleri bekliyor.

Towersplit oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.