Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Toy Bomb, rengarenk küp blokları uygun şekillerde eşleştirerek çam ağacını süslemek için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, farklı renklere sahip küpleri doğru şekillerde bir araya getirerek bulmacaları çözmek ve ağacı süslemek için çeşitli malzemelerin kilidini açmaktır.

Aynı renge sahip en az 2 küpü çeşitli kombinasyonlarda birleştirerek eşleştirme bloklarını patlatabilir ve puan kazanabilirsiniz. Seviye atladıkça topladığınız puanları kullanarak birbirinden güzel süslere ulaşabilir ve rengarenk bir çam ağacına sahip olabilirsiniz.

Onlarca küp bloğu aynı anda patlatarak kombo yapabilir ve ekstra ödüller toplayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zeka geliştirici bulmacaları ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan Toy Bomb, eğlenceli eşleştirmeler yapabileceğiniz kaliteli bir oyundur.