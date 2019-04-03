Toy Story Drop!, ünlü animasyon filmi Oyuncak Hikayesi severler için hazırlanmış eşleştirmeye dayalı mobil bulmaca oyunu. Disney Pixar’ın Toy Story animasyon filmindeki tüm karakterlerin yer aldığı Android oyununda renkli objeleri eşleştirerek ilerliyorsunuz. Karakterlerin yanı sıra mekanların da filmden aktarıldığı oyun, animasyonlarla güçlendirilmiş rengarenk, yüksek kalitede grafikler sunuyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Oyuncakların gizli yaşamını anlatan popüler macera-komedi animasyon filmi Toy Story Türkçe adıyla Oyuncak Hikayesi’nin izleyicileri için geliştirilen mobil oyunlardan biri Toy Story Drop!. Woody, Buzz, Bo Peep, Jessie, Rex, Hamm, Slinky Dog, Bullseye, the Aliens, Sarge, Lenny, kısaca Toy Story filminde oynayan tüm karakterlerle maceraya atılıyorsunuz. Andy’nin odası, Pizza gezegeni ve diğer Toy Story filminin sevilen yerlerini keşfediyorsunuz. Aynı renkte objeleri eşleştirerek bölüm hedefine ulaşmaya, oyuncakları kurtarmaya, engelleri atlatmaya çalışıyorsunuz. Geçmekte zorlandığınız bölümlerde yardımınıza koşacak çok sayıda güçlendirici de var. Karakterlerin aksesuarları ve daha fazlasını içeren bonus bölümlerin kilidini açmayı da unutmayın!

Toy Story Drop! Özellikleri