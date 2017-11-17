Tractive GPS uygulamasını kullanarak evcil hayvanlarınızın nerede olduğunu Android cihazlarınız üzerinden takip edebiliyorsunuz.

Kedi ve köpekler bazı zamanlarda evden kaçıp, dışarıda gezmeyi isteyebiliyorlar. Ya da tam aksine evi terk edebiliyorlar. Bu gibi durumlarda onların başına bir şey gelmeden bulmak gerçekten önemli bir durum haline geliyor. Tractive GPS uygulaması da, evcil hayvanlarınıza takacağınız GPS cihazı sayesinde anlık olarak konumunu görebilmenizi sağlıyor. Tractive GPS cihazını satın aldıktan sonra, kedi veya köpeğinizi rahatsız etmeyecek şekilde tasmaya monte etmeniz yeterli oluyor. Kurulum işleminin ardından artık anlık olarak evcil hayvanlarınızı harita üzerinden izleyebiliyorsunuz.

Uygulama üzerinden sanal bir çit oluşturarak, evcil hayvanınız bu alandan çıktığında uyarı alabilmeniz mümkün. Isı haritasını ve pusulayı da gösteren uygulamada, geçmişteki konumu da inceleyebilirsiniz. Eğer siz de, evcil hayvanınızın kaçmasından ve kaybolmasından endişeleniyorsanız Tractive GPS uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Not: GPS cihazı geliştiricilerin resmi sayfasında 79.99 dolar ücretle satılıyor.