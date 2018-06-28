Train Tower Defense, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor. Eşsiz bir oynanışa sahip olan oyunda kulelerinizi geliştiriyor ve stratejik hamleler yaparak rakiplerinizi alt etmeniz gerekiyor.

Farklı oynanışa sahip olan bir kale savunma oyunu olan Train Tower Defense, tren ile taşıdığınız rezervleri goblinlerden ve diğer yaratıklardan korumaya çalıştığınız bir oyundur. Goblinlerle ve diğer yaratıklarla mücadele etmek için güçlü kuleler oluşturabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Mümkün olduğunca çok yol kat etmeniz gereken oyunda farklı trenleri kontrol edebiliyorsunuz. Koleksiyonunuzu geliştirerek daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Muthiş kuleler kurabileceğiniz oyunda özel güçlerinizi de kullanabiliyorsunuz. Şamanlar, orklar ve goblinlerle amansız mücadelelere giriştiğiniz oyunda stratejik hamleler yapmanız gerekiyor. Eğer bu tarz strateji oyunlarını seviyorsanız Train Tower Defense mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Train Tower Defense oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.