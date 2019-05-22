Onlarca farklı blok yığını arasından uygun olanları eşleştirerek çeşitli ödüller kazanabileceğiniz Treasures of Montezuma 2 Free, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı renge ve şekle sahip onlarca bloğun arasından doğru eşleştirmeler yaparak puan toplamak ve çeşitli objelerin kilidini açmaktır. Aynı renkte ve şekildeki en az 3 bloğu yatay veya dikey vaziyette bir araya getirerek eşleştirmeleri başarıyla yapabilir ve blok yığınlarını azaltarak yolunuza bulmacayı çözmeye devam edebilirsiniz. Fazla sayıda bloğu birleştirerek kombo yapabilir ve daha çok puan kazanabilirsiniz. Kazandığınız puanları kullanarak farklı karakterleri ve objeleri satın alabilirsiniz.

Oyunda onlarca zorlu eşleştirme bölümü ve bölümlerde kazanabileceğiniz sayısız ödül yer almaktadır. Eşleştirmeleri yaparak seviye atlamalı ve yeni bölümlere ulaşmalısınız. Zihin geliştirici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan Treasures of Montezuma 2 Free, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.